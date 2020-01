In scena i Lucchettino con 'Maghi per una notte'

Il mondo della magia per la rassegna di “Teatro Liquido”. Alla sua sesta edizione a cura di Guascone Teatro. Sabato 11 gennaio 2020 alle 21,30 al Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa), in Via XX Settembre, e domenica 12 gennaio alle 18,00 al Teatro Verdi di Casciana Terme (Pisa) in Via Regina Margherita, 11, è in programma “Maghi per una notte”. Di e con Luca Regina e Tino Fimiani. Regia di Paolo Nani. Una produzione i Lucchettino.

Luca e Tino per 30 anni hanno girato il mondo con spettacoli belli, hanno vinto il Mandrake d’Or di Parigi (l’Oscar della Magia), per tanti anni sono stati ospiti di Zelig e dopo numerosi tour internazionali, hanno incontrato uno degli artisti più famosi e geniali al mondo, Paolo Nani (cercate i suoi video sul web): il risultato è straordinario. Lo spettacolo sta per cominciare. La valigia e il cappello del mago sono già in scena, il pubblico sta entrando: insomma c’è proprio tutto, manca solo il mago. Sarebbe un bel guaio, se non fosse che casualmente le maschere di turno in teatro sono Luca e Tino – alias I Lucchettino. Il duo, per evitare il disastro, si appresta a sostituire il mago che non arriva ma fin da subito qualcosa sembra andare storto.

Prezzi: 10,00 euro adulti; 8,00 euro ridotto e 5 euro bambini fino a 12 anni. Per informazioni: 328 0625881 - 320 3667354 – info@guasconeteatro.it - www.guasconeteatro.it. Per le istruzioni su un buon uso del Teatro Liquido, con prezzo biglietti, formule di abbonamenti, agevolazioni, prenotazioni e altro, consultare il sito www.guasconeteatro.it.

L’appuntamento è nel programma di “Teatro Liquido” che è la stagione che coinvolge le città d’acqua di Bientina e Casciana Terme Lari. Oltre 50 date tra teatro, musica, cinema, opera lirica, teatro ragazzi e altro, che da novembre 2019 a maggio 2020 troveranno casa al Teatro delle Sfide di Bientina e al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste di Casciana Terme (Pisa).

Tra gli ospiti, solo per ricordarne qualcuno, ci saranno Fiona May, Dario Ballantini, Riccardo Goretti, Michele Crestacci, Stefano Santomauro, Gaia Nanni, Paolo Hendel e poi tanti, tantissimi altri artisti da ogni parte d’Italia. Molte parole ma anche moltissima musica. Spettacoli collaudati alternati a prime nazionali.

La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera (Pisa), sostenuto e promosso dal Comune di Bientina e Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva “Utopia del Buongusto”.

Direzione Artistica Andrea Kaemmerle, organizzazione Adelaide Vitolo, ufficio stampa Fabrizio Calabrese, comunicazione Fabrizio Liberati, responsabile tecnico e grafica Marco Fiorentini, fonica Ernesto Fontanella.

