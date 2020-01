Lutto nel calcio, muore l'allenatore Gialloblu Gianfranco Mancini

La S.S.D. Calcio Castelfiorentino comunica oggi la scomparsa dell'allenatore Gianfranco Mancini.

Si è spento l'allenatore di tante battaglie sportive sia con il Settore Giovanile che con la 1^ Squadra.

Le sue idee innovative, per l'epoca, hanno portato innumerevoli successi in casa Gialloblù che resteranno per sempre nella storia della Società.

Con Gianfranco se ne va un maestro ed un amico per noi ragazzi di allora e per quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato. Ci ha insegnato a crescere con obiettivi chiari e con quell'attaccamento alla maglia che ancora oggi portiamo dentro.

Vogliamo ricordarlo così, pronto per un nuovo allenamento... Ciao Gianfranco, riposa in pace.

