Circa 500 g di droga sono stati sequestrati ieri dalle unità cinofile della polizia nel parco delle Cascine a Firenze.

Erano nascosti in parte nella vegetazione e in parte sotto terra450 grammi di hashish e 50 di marijuana, in particolare nei pressi di via del Fosso Macinante. La droga è stata sequestrata

Tutte le notizie di Firenze