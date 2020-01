Muore Leopoldo Bimbi, Forcoli saluta l'eroe di guerra simbolo della resistenza

Oggi, sabato 11 gennaio 2020, il paese di Forcoli nel Comune di Palaia piange non solo uno storico forcolese ma un uomo importante per tutta la comunità, simbolo dei valori di resistenza e lotta al nazifascismo.

Leopoldo Bimbi è venuto a mancare all'età di 97 anni. Poldo, come era più comunemente chiamato, è nato l'11 agosto del 1922. All'età di 20 anni è entrato in guerra prima al fianco dei tedeschi e, in seguito all'armistizio dell'8 settembre 1943, Poldo ha combattuto a fianco degli americani schierandosi contro i tedeschi. Ha preso parte alle più dure e dolorose battaglie, sbarcando con gli Alleati in Sicilia e risalendo tutta la penisola, liberandola dall'oppressione del nazifascismo.

In quel periodo, l'eroe di guerra forcolese non poté aver contatti con la famiglia, mandare notizie di sé e neanche riceverne da casa, per ben 13 mesi. Tornò dalla guerra dopo 3 anni per poi dover ripartire per un altro anno e mezzo, fino al congedo definitivo avvenuto a Genova e il ritorno a casa, a Forcoli.

Tanti sono i riconoscimenti che ha avuto per il suo servizio militare, di cui andava molto fiero. Dallo Stato Italiano Poldo ha ricevuto l'onoreficenza della Croce al merito di guerra ma tra medaglie, targhe e ringraziamenti, e ricevette da oltre oceano anche il 'Diploma al Merito', arrivato dagli Stati Uniti per aver combattuto con onore al loro fianco.

Tornato a Forcoli, Poldo ha fatto il babbo, il nonno e il bisnonno. Ha sempre preso parte alle celebrazioni nelle scuole di paese per il 4 novembre, festa dell’Unità Nazionale e delle forze armate, giornata che amava molto.

Lia Monti, consigliere del Comune di Palaia, lo ha ricordato con un post su Facebook: "Caro Poldo, noi siamo e saremo sempre orgogliosi di averti conosciuto e ti assicuro che la tua Memoria non verrà persa.

Con grande emozione ogni IV Novembre (la Festa che tanto amavi) sarà il tuo giorno, per sempre.

Grazie per tutto quello che hai fatto e che ci hai insegnato in questi anni, come un nonno, come un babbo, come un Uomo dai Valori che ognuno di noi mai potrà dimenticare".

Poldo Bimbi lascia due figli, quattro nipoti e due pronipoti. Lunedì 13 gennaio, alle ore 10 nella chiesa della ex Misericordia di Forcoli, sarà celebrato l'ultimo saluto a un uomo che ha fatto la storia della liberazione e che vivrà sempre nei ricordi dei suoi compaesani.

Margherita Cecchin

Tutte le notizie di Palaia