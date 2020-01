Per un'altra Santa Croce incontra il Vicario del Prefetto di Pisa

Giovedì pomeriggio il capogruppo di "Per un'altra Santa Croce" Alessandro Lambertucci, accompagnato dal consigliere Vincenzo Oliveri, sono stati ricevuti dal Vicario del Prefetto Dott. Nicola De Stefano della Prefettura Pisa. L'incontro è stato chiesto per esporre i problemi legati alla impossibilità di poter visionare integralmente i documenti sull’albo pretorio informatico del Comune di Santa Croce sull’Arno e alla mancanza di informazione in generale. Durante l’incontro sono stati toccati vari temi e messi a nudo vari problemi tra i quali anche quello relativo alla tardiva risposta da parte dell’amministrazione comunale alle interrogazioni scritte del gruppo "Per un'altra Santa Croce", ad alcuni atteggiamenti poco consoni durante le sedute consiliari e alla mancata costituzione delle commissioni consiliari permanenti competenti per materia che, dopo ben sette mesi, in tutti gli altri comuni sono già state nominate da tempo e pienamente funzionanti. È stato un incontro cordiale e molto costruttivo dal quale i nostri consiglieri sono usciti con l’auspicio che l’opera di mediazione della Prefettura possa finalmente servire a rendere i rapporti con il sindaco e la maggioranza più proficui e rispettosi delle legittime prerogative della minoranza.

Fonte: Per un'altra Santa Croce

