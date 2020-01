Ponte a Egola alle finali di freccette di Bolzano

Ci sarà anche una squadra sanminiatese alle finali nazionali di freccette. Il team "Ci si vede al Pannocchia" che ha sede al Circolo Arci di Ponte a Egola, parteciperà alle finali del Campionato Italiano a squadre di "Dart", in programma a Bolzano proprio in questi giorni. Lo "sport da pub", riconosciuto dal Coni e aderente alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, potrebbe presto diventare disciplina olimpica, ma intanto i ragazzi e le ragazze della squadra pontaegolese (Alessia Ciaraolo, Giulio Vincenti, Ramon Micheli, Alberto Sollai, Giulia Battini e Mattia Tecce) hanno raggiunto un traguardo eccezionale e rappresenteranno San Miniato in questa importante competizione. Un grande in bocca al lupo e un augurio di buon divertimento dal sindaco e dall'amministrazione comunale.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

