Si è trovato circondato da 7 persone in bus per estorcergli 50 euro dal portafoglio. È successo su di un bus extraurbano partito da Prato. I poliziotti sono intervenuti durante la sosta per un guasto tecnico e hanno sentito la versione del 18enne derubato. Così dopo un'ora è stato possibile rintracciare e denunciare uno degli autori, un 16enne di origine marocchina. Dopo la denuncia è stato riaffidato alla madre.

