Tentato stupro, Alberti (Lega): "Col taser si poteva evitare la fuga"

“Un episodio grave che dimostra quanto Firenze di notte non sia sicura ancora - dice il consigliere regionale della Lega, Jacopo Alberti - spero che la donna colpita si riprenda al più presto, anche se oltre alle ferite materiali ci saranno ferite psicologiche da affrontare. Questi episodi non si devono verificare in una città come Firenze e nemmeno in tutta la Toscana. Abbiamo una proposta di legge, ‘Tolleranza zero’, che sta procedendo in consiglio regionale, e che prevede anche l’implementazione delle dotazione alle forze dell’ordine, compresi i taser alla municipale. Solo Firenze è rimasta indietro”.

“Se i carabinieri, che ringrazio per il tempestivo intervento, avessero avuto la possibilità di usare i taser per bloccare il fuggitivo, forse sarebbero riusciti a prenderlo. Gli uomini e le donne delle nostre forze di polizia e dell’arma dei carabinieri stanno facendo grandi sforzi per proteggere la città e tutti coloro che ogni giorno arrivano qui da ogni parte del mondo. Finché c’era Salvini ministro dell’Interno, Nardella non faceva altro che chiedere più uomini e forze - conclude Alberti - con il cambio di governo ha cambiato anche idea, va tutto bene evidentemente”.=

