Tubo rotto, via delle Fonti chiusa tra le vie Calcinaia e Roncigliano

Bus regolari dalla mattina di lunedì 13 gennaio 2020 in via delle Fonti, nonostante la chiusura al traffico della strada nel tratto tra via Calcinaia e via Roncigliano per la riparazione di un tubo da parte di Publiacqua. Via delle Fonti è chiusa al traffico dalla serata di venerdì 10, quando si è verificato il guasto, fino alle 12 di lunedì 13 gennaio quando è previsto il ripristino della sede stradale, ma il servizio di trasporto pubblico locale sarà garantito dalla mattina grazie alla presenza di addetti incaricati di regolare il passaggio dei bus. Fin dalla sera di venerdì 10 gennaio sul posto sono intervenuti i tecnici di Publiacqua per l’intervento di riparazione, e pattuglie della Polizia Municipale di Scandicci per gestire la chiusura del tratto di strada. L’assessore alla Mobilità Andrea Anichini è in contatto con i residenti della zona, con il Comune confinante di Lastra a Signa e con Linea Spa che gestisce il servizio di trasporto pubblico.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

