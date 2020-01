Vicchio, 17 frazioni senza copertura telefonica. Sindaco scrive a prefetto e Agcom

17 frazioni del Comune di Vicchio non sono coperte da un'adeguata copertura della rete telefonica. La denuncia arriva direttamente dal sindaco Filippo Carlà Campa, che ha presentato istanza al prefetto di Firenze Laura Lega e all'Agcom.

Sono Mattagnano, Gracchia, S. Maria a Vezzano, Spinoso, Pesciola, Caselle, Molezzano, Gattaia, Casole, Rupecanina, Rostolena, Villore, Ampinana, San Pier Maggiore, San Martino a Scopeto, Barbiana, Cistio le 17 frazioni interessate dal malfunzionamento della rete mobile. Il Sindaco si è attivato per richiedere un intervento in proposito. Nella lettera si evidenzia come "le disfunzioni sulla debolezza della rete mobile che riguardano ben 17 frazioni del comune di Vicchio, non solo penalizzano i cittadini e le imprese ricadenti in questa porzione di territorio, ma alla luce di quanto è accaduto recentemente per i movimenti franosi, per il maltempo e il sisma, tali criticità mettono in seria difficoltà la sicurezza e l'incolumità stessa delle nostre popolazioni".

