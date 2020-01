Violenta lite in largo Alinari, carabinieri in supporto agli allievi marescialli

Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno predisposto molti controlli alla circolazione stradale nei pressi di diversi locali di intrattenimento.

Degli oltre 40 conducenti controllati, ben 6 sono risultati con un tasso alcoolico ben al di sopra del valore consentito di 0,5 gr/l (grammi per litro); per tutti è scattato il ritiro immediato dei documenti di guida, che saranno trasmessi alla Prefettura di Firenze per i conseguenti provvedimenti di sospensione.

Tutte le autovetture sono state affidate a persone idonee alla guida, scongiurando in tal modo il concreto rischio di incidenti stradali.

Nel corso della serata, inoltre, un’altra pattuglia del Nucleo Radiomobile ha fornito supporto a tre Allievi Marescialli che, in uniforme ed in libera uscita, erano intervenuti in Largo Alinari per sedare una violenta lite che ha visto coinvolti due stranieri per futili motivi; all’esito, uno dei due (un 21enne egiziano) è stato denunciato avendolo trovato in possesso di 2 taglierini di grosse dimensioni nascosti nello zaino.

Tutte le notizie di Firenze