"Picchiato perché gay": santacrocese aggredito a Altopascio

Un giovane di Santa Croce sull'Arno sarebbe stato vittima di una aggressione omofoba in un locale di Altopascio. Il fatto, ancora da chiarire, sarebbe avvenuto alle 3 della notte di sabato 11 gennaio in un discopub dove si stava svolgendo una serata a tema LGBT. Dapprima le parole - volgari e molto offensive -, poi i fatti, ovvero una rissa in piena regola.

Sono arrivati sul posto i carabinieri oltre ai sanitari inviati dal 118, dato che una donna ha riportato una frattura a una mano. Il giovane santacrocese avrebbe ricevuto schiaffi e pugni, il tutto condito da frasi scandalose e irripetibili. Le offese sarebbero state proferite sia all'inizio del diverbio poi diventato rissa, sia all'arrivo delle forze dell'ordine, mentre in diversi si stavano dileguando.

Ancora non è dato sapere quante persone abbiano partecipato all'aggressione, avvenuta all'esterno del locale. Sta di fatto che ci sono stati veri e propri momenti di caos. I carabinieri hanno identificato alcune persone e sono al lavoro per ricostruire il tutto, per ora non ci sono denunce. Il lavoro dei militari è indirizzato soprattutto sul capire se l'aggressione è stata realmente a sfondo omofobo.

Il giovane aggredito, però, ha già raccontato la sua versione dei fatti a un sito che si occupa di certe tematiche online. Non ha sporto denuncia ma ha parlato solo tramite il web. Inoltre ha parlato in prima persona nelle stories di Instagram in cui ha detto la sua versione dei fatti.

Il sindaco di Santa Croce Giulia Deidda si è schierato dalla sua parte con un post di Facebook: "L'aggressione avvenuta in una discoteca di Altopascio nei confronti di un ragazzo omosessuale è ignobile. Le forze dell'ordine assicurino alla giustizia i responsabili di questa violenza. Un abbraccio e la vicinanza di tutta Santa Croce sull'Arno alle vittime di questa aggressione. Il Comune esporrà la bandiera arcobaleno da domani, per sottolineare la nostra condanna e la nostra richiesta che questo episodio trovi giustizia al più presto".

