Cartello contro Salvini all'UniFi, Lega: "Sulla porta di un docente, che ci fa?"

"Cosa ci fa un cartello "Basta a Salvini e a questa destra orribile" in un corridoio dell'Università di Firenze sulla porta dell'ufficio di un docente?"

E' quanto si chiede il deputato Daniele Belotti, Capogruppo della Lega in commissione istruzione-cultura-sport della Camera e Commissario regionale leghista in Toscana, dopo la segnalazione che all'ingresso dello studio di un docente di metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie al Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa è stato fotografato un foglio A4 con un testo dal titolo inequivocabile "Basta a Salvini e a questa destra orribile".

"Il foglio - dichiara Belotti - riporta uno stralcio di un articolo de Il Manifesto in cui si lanciano pesanti accuse a Salvini, tra cui di <voler eliminare gli avversari politici>, <odia i diversi>, <porterebbe a zero i diritti civili conquistati negli ultimi 50 anni> e altre amenità simili".

"Nessuno vieta a un docente di avere delle idee politiche - spiega il deputato leghista - ma è normale che si utilizzi la porta del proprio ufficio come una bacheca di Rifondazione Comunista? Ma un docente che vuole esternare in modo così palese il suo viscerale odio verso una parte politica, siamo sicuri che possa essere imparziale nel giudicare un suo studente che, magari, simpatizza per Salvini?"

"Spero veramente - conclude Belotti - che possa trattarsi di uno scherzo, altrimenti sarebbe un episodio davvero grave, di chiara istigazione all'odio politico. In tal caso, è utile ricordare all'esimio docente che i tempi delle "okkupazioni" violente delle università da parte della sinistra sono fortunatamente finite anche se resiste ancora qualche nostalgico dei fumi dei lacrimogeni all'esterno degli atenei. Comunque, per avere chiarimenti ed eventuali successivi provvedimenti disciplinari su questo episodio di intolleranza politica ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Università Gaetano Manfredi"

