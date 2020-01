Festa a San Casciano, Estella Caprotta compie 107 anni

Il Chianti rende omaggio allo straordinario percorso di vita di Estella Caprotta, stella di nome e di fatto. Una star della longevità e recentemente del set, visto che alla bella età di 106 anni, nel ruolo di coprotagonista, si è cimentata nell’interpretazione del film La Famiglia Addams per la regia Erwin Dorigo, di cui è in programma tra qualche settimana una proiezione al cinema Teatro Everest di San Casciano.

Per lei una grande festa è in preparazione nella Rsa del Talent, a San Casciano, dove lunedì 13 gennaio alle ore 15.30 la direttrice Simona Masini, l’amministratore delegato Niccolò Sborgi, il sindaco Roberto Ciappi, l’assessore alle Politiche sociali Elisabetta Masti, gli ospiti e tutto il personale di Villa San Martino si uniranno in un brindisi con una delle nonne più longeve d’Italia. E’ qui, tra le colline del Chianti, che Estella Caprotta spegnerà 107 candeline.

Figlia di un architetto e di una sarta che negli anni ’50 gestiva un famoso atelier che ha vestito alcune delle dive del cinema italiano come Sofia Loren e Gina Lollobrigida, Estella non si è mai sposata, ha dedicato la propria vita al lavoro, dividendosi tra Buenos Aires dove è nata Firenze e Livorno. Ha visto due guerre e vari regnanti e capi di stato che si sono susseguiti nel corso del secolo.

Estella ha conseguito la sesta elementare, ha lavorato nelle reception di alcune delle più importanti strutture alberghiere della Toscana, nonostante il peso degli anni, non fa fatica a ricordare i particolari del proprio vissuto. “Andavo sempre a piedi, qualche volta prendevo la filovia per spostarmi da un luogo all'altro – aggiunge – ricordo l’arrivo degli americani, durante il secondo conflitto mondiale, giunsero all’albergo dove lavoravo e per me fu come una festa, erano persone educate, dal profondo senso civico, con loro ci sentimmo liberi e protagonisti del nostro percorso”.

"Sono emozionato all’idea di celebrare domani Estella – ha commentato il sindaco Roberto Ciappi - una donna forte e aperta che ha avuto una vita avventurosa, dall’Argentina alla Toscana, prima Livorno poi Firenze, cresciuta insieme ai genitori e alle due sorelle. Una vita che è stata una finestra sul mondo, caratterizzata da viaggi, professioni e conoscenza di luoghi e contesti internazionali di cui ancora incredibilmente rievoca i momenti salienti. Una rara testimonianza di vita che rileva l’importanza delle relazioni umane e del contatto con la cultura di paesi diversi”.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa

