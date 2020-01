Verso le 18 di oggi, domenica 12 gennaio, i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuto a Mezzana (San Giuliano Terme) in via Calcesana per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento due autovetture sono scontrate e il conducente di una di queste è rimasto incastrato; è stato estratto dai vigili del fuoco e consegnato al personale del 118 per le cure del caso. Sul posto la Polizia Locale.

