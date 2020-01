Lesoluzioni, i sindacati: "Nessuna risposta, tre presidi nell'Empolese Valdelsa"

Dopo molti mesi Lesoluzioni non hanno dato risposte alle circa 30 lavoratrici e lavoratori mandati a casa nel corso del 2019. "Tutto ciò nonostante i carichi di lavoro pesanti e nessun calo di attività. SLC/CGIL e FISTEL/CISL, insieme alle RSU hanno avanzato proposte concrete per gestire il reintegro in azienda, che prevedono anche la riduzione del costo del lavoro complessivo. È evidente che c’è un disegno che mira a ridurre il perimetro occupazionale".

"Di tutto questo parleremo nelle assemblee/presidi che si terranno lunedì 13 gennaio nei seguenti luoghi".

CASTELFIORENTINO – Via Curie 7, zona Malacoda DALLE 9,00 ALLE 10,00

EMPOLI – Via Berni 7/A DALLE 10,15 ALLE 11,15

SOVIGLIANA VINCI – Viale Togliatti 145 DALLE 11,30 ALLE 12,30

Fonte: Ufficio stampa

