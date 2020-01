Montesport, sconfitta inaspettata a Modena

Il 2019 si era chiuso per la Montesport con l'importante e significativa vittoria contro la blasonata UNOMAGLIA Valdarnoinsieme, mentre il 2020 si apre, al contrario ed inaspettatamente, con una sconfitta . Sabato 11 gennaio 2020, le ragazze di coach Pistolesi erano di scena a Modena contro le "enfants terribles" della Moma Anderlini, giovane e selezionata squadra emiliana guidata dall'esperta coach Roberta Maioli.

La Montesport aveva l'obbiettivo dichiarato di fare bottino pieno sul campo del Palanderlini di Modena per avvicinarsi ai piani alti della classifica e per posizionarsi stabilmente alle posizioni che contano e che vogliono dire play off; ; la squadra bianco blu torna a casa, invece, con un punto, pagando la sostanziale discontinuita' di rendimento, frutto di una partita giocata come spesso capita fuori dalle mura amiche con un atteggiamento mentale sbagliato e superficiale. Le ragazze capitanate da Elena Bernini, non hanno mai dato l'impressione, durante le 2 ore del match, di comandare e condurre il gioco ma altresi' hanno dovuto rintuzzare ripetutamente gli attacchi veementi portati sotto rete dalle giovani ragazze modenesi che in piu' occasioni le hanno messo in grossa difficolta'.

Fa da se che il risultato, dopo 5 set in 2 ore e 10 minuti di gioco, ha premiato le piu' motivate ragazze modenesi che hanno dimostrato di volere a tutti i costi la vittoria finale.

Per cio' che riguarda il 6+1 iniziale, coach Pistolesi parte con la diagonale composta da Bernini e Bellini, Mazzini e Collini al centro.

Martelli lei stessa e Viti, con il ruolo di libero alternato fra Anichini (ricezione) e Vitro'(difesa).

Una coppia emiliana designata per la direzione di gara: il primo arbitro e' il Sig. Esposito di Anzola Emilia, coadiuvato dal secondo arbitro, Sig. Pentassuglia di Bologna

Il primo set parte con un sostanziale equilibrio tra le due squadre (11-11; 15-14; 24 -24); pregevoli scambi sotto rete e difese estenuanti hanno appassionato il numeroso pubblico presente sugli spalti del Palanderlini. L'equilibrio viene spezzato nel finale quando due attacchi vincenti portati da Gottardi e Bundarenko hanno dato la vittoria del primo parziale alla squadra di casa; dopo 23 minuti la Moma Anderlini fa suo il 1 ° set con il punteggio di 26 a 24.

Il secondo e terzo set sono di marca montespertolese; coach Pistolesi apporta un cambio al centro, sostituendo un' evanescente Collini con una piu' motivata Mangini. I risultati del cambio danno i frutti sperati; la squadra bianco blu e' piu' aggressiva sotto rete ed in battuta, reattiva con le difese puntuali e precise di Anichini e Vitro' e grazie agli attacchi dei martelli Pistolesi, Viti e Bellini, fa suoi meritatamente i due parziali rispettivamente con il punteggio di 25 a 22 e 25 a 20.

Partita chiusa? Nemmeno per sogno.

La Moma Anderlini non ci sta e prende in mano le redini del 4° parziale. Con una prestazione ordinata, con buone medie di realizzazione dei propri attaccanti e grazie agli errori di ricezione commessi dalle montespertolesi, il 4° set si conclude a favore delle emiliane con il punteggio di 25 a 20 dopo 23 minuti di gioco.

Tutto rimandato al fatidico tie - break; la Montesport, dopo tante energia consumate, non riesce, come nelle precedenti partite, a far sua l'intera posta in palio, lasciando un break importante alla modenesi che riuscivano,con grande cuore e determinazione, a mettere a terra l'ultima palla del match per la vittoria della partita.

Il 5° e decisivo set termina con il punteggio di 15 a 12 con tripudio finale dei tifosi modenesi presenti sugli spalti del Palanderlini

Questo il commento di coach Pistolesi a fine partita: " Dal punto di vista del gioco e del risultato non sono affatto contenta; abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla partita giocata a fine dicembre contro Valdarno. Il finale del quarto e quinto set sono stati persi per demeriti nostri; siamo state incapaci di fronteggiare gli attacchi delle giovani ragazze modenesi commettendo molti errori in ricezione ed a muro. Sapevamo che loro avevano delle qualita' importanti e proprio per questo avevamo preparato la partita in ogni minimo particolare ma l'amarezza e' tanta proprio per i troppi errori con i quali abbiamo gestito male l'epilogo del quarto e quinto set. Mi aspetto una pronta reazione della squadra gia' dalla prossima partita in casa contro la Vitt Chiusi perche' vogliamo a tutti i costi i 3 punti per la classifica e per il morale"

MOMA ANDERLINI MODENA - MONTESPORT COOP MOEL: 3-2

parziali: 26-24 in 23 minuti; 22 - 25 in 30 minuti; 20 - 25 in 23 minuti; 25 - 20 in 23 minuti; 15 - 12 in 19 minuti-

durata incontro 2 h e 10 minuti

MOMA ANDERLINI MODENA: Gargiulo, Bondarenko, Landucci, Giovannini G. (K), Giovannini L., Lalli, Baldelli, Secciani, Gottardi, Cattini, Balconati, Adani, Mantovi (L1), Balducci (L2)

Allenatore: Sig.ra Roberta Maioli

MONTESPORT COOP MOEL: Pistolesi, Bernini (K), Viti, Bellini, Mazzini, Anichini (L1), Mangini, Collini, Checchi, Vitro' (L2), Dozi, Galgani

Allenatore: Sig.ra Giulia Pistolesi

Arbitri: Sigg.ri Esposito di Anzola Emilia e Pentassuglia di Bologna.

