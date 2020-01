Perde il controllo del mezzo, motociclista muore a San Vincenzo

Nella serata di oggi, 11 gennaio, un motociclista 32enne di San Vincenzo è morto in un incidente stradale in via del Castelluccio. Intorno alle 20 il motociclista, che stava percorrendo la strada che degrada verso il paese, ha perso il controllo del mezzo. Il 32enne, secondo le prime ricostruzioni avrebbe fatto tutto da solo e per cause ancora al vaglio della polizia municipale, è finito in un fossato laterale della carreggiata ed è morto probabilmente sul colpo a causa del forte impatto. Sul posto anche un'ambulanza del 118 con medico: per il motociclista non c'è stato niente da fare.

