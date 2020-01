Non gli danno il prosecco, lui urla ai baristi e picchia un cane: denunciato

Non gli hanno servito da bere e lui ha dato in escandescenze, urlando contro i baristi e picchiando un cane. Un 45enne di Poggibonsi è stato denunciato per maltrattamento di animali e disturbo alle persone, oltre a essere stato multato perché ubriaco.

I fatti si sono svolti la sera di mercoledì 8 gennaio a Poggibonsi. L'uomo, in stato di alterazione, si è recato in un bar del centro e ha ordinato del prosecco. Il gestore del locale si è reso conto dell'ubriachezza del 45enne e si è rifiutato di servire la bevanda. Il 'no' ha scatenato l'ira dell'uomo.

Il 45enne ha iniziato a inveire contro i titolari e contro alcuni clienti, fino a prendersela con il proprio cane. Ha preso a pugni in testa l'animale che aveva al guinzaglio, ma il cane, impaurito e dolorante, lo ha morso a una mano. Sono arrivati i carabinieri che hanno riportato la calma e denunciato l'uomo. Inoltre si sono presi carico delle cure del cane.

