Rapinò una banca a Scandicci, arrestato

Un 49enne è finito in manette per una rapina alla banca Credem di Scandicci di due mesi fa. Il 29 novembre 2019 in via Magnani venne realizzato un colpo in quell'istituto di credito e, dopo settimane di indagini, è stato arrestato un pregiudicato.

L’esito dell’attività investigativa svolta nelle fasi immediatamente successive alla rapina dai carabinieri del NORM e delle locali Stazioni, supportati dalla Sezione investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Firenze, ha consentito di acquisire elementi concordanti che hanno indirizzato l'attenzione degli investigatori nei confronti del soggetto.

Le risultanze sono state condivise dalla Procura della Repubblica di Firenze che, proposta l’emissione di idonea misura cautelare, ha ottenuto dal GIP l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritenuta l’unica applicabile al caso di specie. L’arrestato, rintracciato a Scandicci nella serata di ieri, è stato portato a Sollicciano.

