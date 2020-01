Scambi fra Liceo Carducci e città gemellate con Pisa, Bonsangue: "Un arricchimento"

Si è tenuto nei giorni scorsi a Palazzo Gambacorti un incontro fra il Vicesindaco Raffaella Bonsangue e alcune Professoresse del Liceo Linguistico Carducci di Pisa, per condividere il programma di scambi culturali e linguistici che i ragazzi che frequentano il liceo pisano potranno avere nell’anno scolastico in corso con i parigrado che frequentano le scuole di alcune città gemellate con Pisa.

«È doveroso il sostegno da parte dell'amministrazione comunale ai progetti delle scuole, dei ragazzi e delle loro insegnanti – dichiara il vicesindaco Raffaella Bonsangue con delega alle politiche giovanili e ai gemellaggi -, progetti che vogliono consolidare i rapporti di amicizia, di scambio e di conoscenza con altre città gemellate o con le quali si possono stringere rapporti di amicizia. Scambi che sono un arricchimento per i ragazzi e per l’intera città laddove c’è un interesse comune alla conoscenza e alla crescita reciproca, partendo da valori comuni condivisi, soprattutto avendo riguardo al futuro dei giovani e a un loro percorso che sia di studio ma anche di formazione in termini più ampi”.

Ad illustrare i progetti di scambio dell’anno scolastico 2019/2020 , promossi dalla Dirigente Scolastica del Carducci Sandra Capparelli, le Professoresse Claudia Varsalona, Maria Fabiani e Maria d’Ascanio, rispettivamente docenti di tedesco, francese e spagnolo. Gli studenti della Prof. Varsalona avranno la possibilità di recarsi a Unna alla fine del mese di marzo, per poi ospitare a Pisa gli studenti tedeschi nel mese di settembre; chi frequenta i corsi di francese della Prof. Fabiani avrà modo di raggiungere Angers, come avvenuto negli ultimi sei anni; chi studia spagnolo con la Prof. d’Ascanio si recherà a Valladolid nel prossimo febbraio e in futuro – si tratta di un’ ipotesi progettuale – Santiago de Compostela.

I ragazzi delle classi che parteciperanno agli scambi avranno modo di fare da guida turistica della propria città agli ospiti europei: il progetto infatti prevede la realizzazione di materiale multimediale e depliant sulla storia e i monumenti di Pisa, attività con una doppia valenza sia linguistica che culturale che permetterà ai ragazzi di testare sul campo le proprie conoscenze acquisite durante il percorso di studi. Gli scambi culturali, presso il Liceo Carducci, costituiscono un punto di forza dell’indirizzo linguistico e i docenti e la Dirigente contribuiscono attivamente, da anni, alla buona riuscita dei soggiorni degli ospiti a Pisa e del viaggio degli studenti italiani all’estero.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa