Sport Insieme, buona la prima: tre gol all'Isolotto

Con tre goal battuti da Marco Luchini, Saber Soliman e Gabriele Falleri la squadra Sport Insieme ha messo a segno la prima vittoria di campionato nella partita di esordio delle competizioni provinciali del 2020 giocata contro l’Isolotto. Un match denso di emozioni, ricco di azioni per gli atleti diversamente abili e normodotati allenati da Duccio Becattini e Filippo Bianchi che hanno avuto un pubblico speciale a sostenerli ieri mattina nello stadio di San Casciano. Insieme ai familiari e agli amici hanno tifato per Sport Insieme il sindaco Roberto Ciappi, gli assessori Maura Masini e Elisabetta Masti, l’ex sindaco Massimiliano Pescini. “E’ bello vederli sul campo – ha commentato il sindaco Ciappi – è emerso il gioco di squadra in cui ogni calciatore, nel ruolo assegnato dagli allenatori, mette determinazione, grinta e lavora in equilibrio con gli altri per far prevalere la formazione”.

Nata per iniziativa di Duccio Becattini, Filippo Bianchi, Laura Dainelli e Sabrina Mangani, la realtà Sport Insieme non è solo una squadra mista, costituita da giocatori con disabilità intellettiva e normodotati, è un progetto dalla forte valenza sociale ed educativa che intreccia competenze trasversali e investe sull’idea che il calcio non è solo competizione. “Lo sport, aperto e accessibile a tutti – aggiunge l’assessore allo Sport Maura Masini – assume un ruolo fondamentale in questo progetto, diventa veicolo di socializzazione e interazione tra i ragazzi che riescono a fare squadra nel senso più stretto del termine, sviluppano un senso di appartenenza, creano una condizione in cui si esprimono uniti e alla pari”. Le professionalità coinvolte fanno parte di uno staff interdisciplinare che segue i ragazzi e li aiuta ad accrescere competenze motorie e relazionali.

Tutte le notizie di Calcio