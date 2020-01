Torneo regionale, Uisp Empoli Valdelsa non riesce a confermarsi

Torneo regionale amaro per la rappresentativa Uisp Empoli Valdelsa. L’impianto pisano di Arena Metato è teatro dell’eliminazione della truppa di mister Alano Galligani che, dopo aver superato 1-0 il Pisa in gara 1, esce sconfitto 2-0 dal match contro la Garfagnana e deve abbandonare la rassegna organizzata da Uisp Toscana. La selezione empolese, reduce da tre successi consecutivi nelle ultime tre edizioni del torneo, non riesce così a centrare l’impresa di confermarsi, per la quarta volta di fila, in vetta al calcio amatoriale toscano. La forma del triangolare non si è rivelata nelle corde di una squadra che già doveva fare i conti con un’edizione del torneo caduta in contemporanea con la ripresa del campionato dopo la sosta per le festività. Garfagnana ancora indigesta per la selezione di Galligani che, dopo un quinquennio in cui aveva conosciuto solo vittorie (tre titoli regionali e cinque titoli nazionali consecutivi), vede interrompersi la trionfale striscia di successi proprio al cospetto dei gialloneri garfagnini, artefici dell’ultima battuta d’arresto degli empolesi, verificatasi nel 2015 quando Squarcini e compagni si arresero in semifinale ai calci di rigore. Nella gara inaugurale contro il Pisa del tecnico Parra, mister Galligani, coadiuvato dal vice Ramazzotti, si affida a un modulo 4-2-3-1 con il veterano Frangioni in porta, una linea difensiva composta da Fattori e Giacomelli sulle corsie laterali e, centralmente da capitan Laschetti e Andrea Cioni. In mediana si posizionano Lorenzo Cioni e Marconcini, mentre i trequartisti Zambelli, Cavallini e Larini agiscono alle spalle dell’unica punta Venturini. Al 24’ il team empolese trova il gol decisivo grazie al guizzo vincente di Boris Zambelli. Al 24’ il giocatore della Sesa scaglia un diagonale che s’infila nell’angolo basso alla sinistra del portiere pisano Di Prete. In gara 2 scende in campo la Garfagnana che supera anch’essa Pisa con il risultato di 1-0. I gialloneri di Giampiero Vanni si impongono grazie alla rete decisiva di Davini. La terza gara tra Empoli e Garfagnana diventa così decisiva per approdare alla finalissima. Parte subito forte la compagine garfagnina che passa in vantaggio con l’esperto Micchi al 9’. Il numero 11 giallonero, con un destro dal limite, beffa il portiere empolese Raspanti. Viti e compagni provano a reagire ma si espongono alle azioni di rimessa della solida truppa di Vanni. Sugli sviluppi di un corner Bonini trova al 25’ il varco per portare la Garfagnana sul 2-0. La selezione empolese avrebbe al 27’ la grande occasione per riportarsi in partita. Edoardo Larini si procura un calcio di rigore che lo stesso attaccante della CDP Limite si fa però intercettare dal portiere giallonero Campoli. La Garfagnana vola in finale dove troverà la squadra vincente del match tra Arezzo e Grosseto. Per i ragazzi di Alano Galligani, c’è adesso l’opportunità di cancellare la sfortunata avventura pisana riscattandosi nella rassegna nazionale UISP, in programma il prossimo maggio.

