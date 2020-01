Tuttocuoio malissimo, capitombolo casalingo con l'Aglianese

Non è l'anno del Tuttocuoio, purtroppo per i tifosi della squadra di Ponte a Egola. In casa contro l'Aglianese il Tuttocuoio perde ancora e rimane ultimo. Stavolta finisce zero a tre e non ci sono repliche: la doppietta di Di Vito e il gol di Nieri affondano i neroverdi. Di seguito il tabellino a opera di Almanacco Calcio Toscano.

Tuttocuoio-Aglianese 0-3

TUTTOCUOIO: Prisco, Gautieri, Chiti, Wagner, Visibelli, Russo, Benericetti, Fino, Ercoli, Speziale, Molinaro. A disp.: Giannangeli, Segantini, Mella, Lepri, Diolaiti, Bini, Muratore, Biagioni, Campani. All.: Tazzioli Fabrizio

AGLIANESE: Bacci, Collecchi, Gianneschi, Giannini, Guidotti, Panelli, Ballardini, Di Vito, Nieri, Malotti, Balla. A disp.: Ubirti, Giometti, Becagli, Gelli, Granucci, Lunghi, Tartaglione, Rozzi, Castellani. All.: Colombini Francesco

ARBITRO: Gianluca Renzi di Pesaro

RETI: 36° Di Vito, 58° Nieri, 75° Di Vito

Tutte le notizie di Calcio