Arcadia e Apocalisse, laboratorio al Palp di Pontedera

Sabato 18 gennaio 2020, il PALP Palazzo Pretorio di Pontedera, ospita il secondo laboratorio artistico - espressivo organizzato dall’associazione culturale Libera Espressione in occasione della mostra Arcadia e Apocalisse. Paesaggi italiani in 150 anni di arte, fotografia, video e installazioni, curata da Daniela Fonti e Filippo Bacci di Capaci. L’incontro, dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, si intitola La “Rivoluzione” fotografica e si terrà a partire dalle ore 16.00,

Che cosa accade quando arriva la fotografia? Il laboratorio La “Rivoluzione” fotografica propone un percorso in cui saranno analizzati i cambiamenti nell’arte e nelle tecniche artistiche dopo l’avvento delle riproduzioni fotografiche. I partecipanti saranno guidati alla scoperta delle nuove forme comunicative che si sono susseguite dopo la pittura per la rappresentazione del paesaggio e stimolati alla ricerca delle differenze tra foto e i dipinti di paesaggio conosciuti. Successivamente, produrranno elaborati a tecnica mista, utilizzando le immagini fotografiche.

Seguiranno domenica 16 febbraio, ore 10.30, Natura da guardare e da utilizzare, un laboratorio in cui ci si servirà della natura e dei materiali che mette a disposizione per provare a ricostruire un paesaggio ideale, e sabato 14 marzo, ore 16.00, Prima e dopo in cui, dopo la visita all’esposizione, si inviteranno i partecipanti a rilevare, osservando immagini conosciute, le trasformazioni naturali e antropiche di diversi tipi di paesaggi, provando a riprodurre con tecniche a scelta dei cambiamenti, possibili o di fantasia.

In chiusura, domenica 19 aprile, ore 10.30, Da paesaggi a mappe, un percorso che, attraverso l’uso di tecniche artistiche ma anche di strumenti cartografici, vedrà i bambini ricostruire gli ambienti immaginari dei quadri, provando ad immaginare come potrebbero apparire visti dall’alto, disegnati su una mappa.

I laboratori si terranno solo al raggiungimento dei 10 partecipanti. Occorre dunque prenotarsi telefonando al numero 0587 468487. È possibile prenotare più date contemporaneamente.

Il costo è di 8 € a bambino, comprensivo di ingresso alla mostra, visita guidata, attività di laboratorio e materiali didattici.

Vari i pacchetti formato famiglia proposti quest’anno, comprendenti ingresso e laboratorio per bambino e visita alla mostra per i genitori:

2 adulti + 1 bambino € 20

· 2 adulti + 2 bambini € 25

· 2 adulti + 3 bambini € 30

Promossa dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, dal Comune di Pontedera, dalla Fondazione Pisa, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, la mostra ha l’obiettivo di indagare il modo in cui il paesaggio è stato percepito e rappresentato artisticamente dal 1850 fino ai giorni nostri, mettendo in luce quelli che sono stati i cambiamenti in materia di estetica e di codici rappresentativi e cercando al contempo di sensibilizzare la coscienza dei visitatori sul tema del degrado ambientale. La mostra proseguirà fino al 26 aprile 2020.

Fonte: Ufficio stampa

