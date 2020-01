Auto a fuoco nella notte a Firenze, ipotesi dolosa

Due auto in sosta distrutte da un incendio nella notte tra il 12 e il 13 gennaio in centro a Firenze. Poco prima di mezzanotte, in via dei Tessitori, sono intervenuti vigili del fuoco e polizia, allertati dai residenti della zona svegliati da un forte scoppio. Dai primi accertamenti il rogo risulta essersi propagato da una delle due vetture all’altra e sarebbe di origine dolosa. Al vaglio degli investigatori le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Edoardo Leporatti

