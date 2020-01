Basta guerra: Cgil, Anpi e Arci scenderanno insieme in piazza a Livorno

Venerdì 17 gennaio a Livorno è in programma la manifestazione per le vie della città organizzata da Cgil, Anpi e Arci per dire “Basta guerra”. La partenza del corteo è in programma alle ore 18 da piazza Attias. La manifestazione proseguirà per via Ricasoli, piazza Cavour, via Cairoli, piazza Grande, piazza del Municipio, via San Giovanni per concludersi davanti alla Prefettura. Proprio ai vertici dell'Ufficio territoriale del governo sarà consegnato il documento redatto nei giorni scorsi da Cgil, Anpi e Arci provincia di Livorno contro i “signori della guerra”.

L'iniziativa è stata presentata stamani nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sede della Cgil di Livorno. Presenti Patrizia Villa (segreteria generale Cgil provincia di Livorno), Marco Solimano (presidente Arci Livorno) e Gino Niccolai (presidente Anpi provinciale Livorno): “Iraq e Iran – ribadiscono gli organizzatori - sono Paesi certamente non rispettosi dei diritti umani ma non per questo possono essere attaccati a seconda dei “capricci” delle finanze statunitensi”.

Tutte le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare.

Fonte: Cgil Livorno -Ufficio Stampa

