Concerti alla Chiarugi, 5 appuntamenti con la classica a Empoli

Tornano gli appuntamenti con la bella musica alla Fondazione Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli con la terza edizione de "I Concerti alla Chiarugi", la manifestazione organizzata con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e l'Associazione Photos Onlus.

Dopo due edizioni nel 2019, di cui una inserita nel programma del Luglio Empolese, la rassegna di eventi estivi organizzata dal Comune di Empoli, si rinnova la collaborazione della ‘Vincenzo Chiarugi’ con le istituzioni, le realtà culturali e associative locali per la realizzazione di iniziative rivolte ai residenti della RSA ma anche alla cittadinanza e alla comunità.

La kermesse musicale, sostenuta da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Empoli, prevede stavolta cinque concerti di musica classica con incursioni nelle sonorità popolari, eseguiti dagli allievi di scuole di musica, Conservatori, e del CAM – Centro Attività Musicale Empoli.

Tutti i concerti, che si terranno tra sabato 18 gennaio e sabato 28 marzo, sempre in orario pomeridiano, nel salone della RSA Chiarugi (Via Guido Monaco 23, Empoli), sono ad ingresso libero.

PROGRAMMA

18 Gennaio 2020, ore 16.00

FLORENCE CELLO ENSEMBLE

Giacomo Petrucci, Tyler Stewart, Amelia Sharp, Corinna Belli, Emma Biglioli, Andrea Volcan

VIVALDI / DVORAK / PIAZZOLLA

8 Febbraio 2020, ore 16.00

MARTINA BELLESI, violoncello

BACH / HAENDEL / MORRICONE

22 Febbraio 2020, ore 16.00

DULCE IN CORDE

Won Ghang, violino; Marina Del Fava, violino; Elisa Barsella, viola; Rachele Nucci, violoncello

BEETHOVEN / HAYDN

14 Marzo 2020, ore 16.00

CAM SAX DUO

Marco Niccolini, sax contralto; Sofia Bartolini, sax contralto (allievi del CAM - Centro Attività

Musicale Empoli)

TELEMANN, BACH, BENNETT

28 Marzo 2020, ore 16.00

ALBERTO PAVANI, pianoforte

BACH - BUSONI / CHOPIN / LISZT

Fonte: Fondazione Vincenzo Chiarugi - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli