Concorso pianistico 'Città di Albenga', ecco i vincitori che suoneranno a Vinci

Si è concluso con grande successo il prestigioso 32° Concorso Pianistico Internazionale "Città di Albenga". La giuria era presieduta da Roberto Cappello e composta da Paola Biondi, Alessio Cioni, Davide Cabassi e Giuliano Mazzoccante.

Questi i risultati:

Categoria PULCINI (bimbi fino ad un massimo di 7 anni):

– Serena Xu: 1° premio con punti 95

– Arianna Salvalaggio: 1° Premio Assoluto con punti 100

Categoria A (bambini 8-9 anni)

– Caterina Di Molfetta: 1° Premio con punti 98

– Arianna Colleoni: 1° Premio Assoluto con punti 100

Categoria B (bambini 10-11 anni)

– Nicole Imbesi: 1° Premio con punti 96

– Filippo Odobashi: 1° Premio con punti 98

– Sakura Rosa Mandaglio: 1° Premio Assoluto con punti 99

Categoria C (bambini 12-13 anni)

– Jacopo Golin: 1° Premio con punti 95

– Kloi Malaj: 1° premio con punti 96

– Beatrice Distefano: 1° Premio con punti 97

Categoria D (ragazzi 14-15 anni)

– Xhaferi Ruben: 1° Premio assoluto con punti 98

Categoria E (ragazzi dai 16 ai 18 anni)

– Richard Bortolan: 1° Premio con punti 96

– Paolo Ehrenheim: 1° Premio con punti 97

– Stefano Scalise (nella foto): 1° Premio Assoluto con punti 98

Categoria Eccellenza (dai 19 anni in poi senza limiti di età)

– Terso classificato ex-aequo: Matteo Bevilacqua con punti 92

– Terzo classificato ex-aequo: Umberto Ruboni con punti 92

– Secondo classificato: Alessio Ciprietti con punti 95

– Prima classificata (vincitrice effettiva della 32° edizione del concorso pianistico “Città di Albenga”): Ai Watanabe con punti 98, giovanissima ma talentuosissima ventenne giapponese.

Vincitori del premio speciale: Matteo Bevilacqua, Umberto Ruboni e Alessio Ciprietti che volano direttamente in finale al Concorso Pianistico Internazionale di Roma 2020 (senza necessità di svolgere le due prove eliminatorie preliminari), e che saranno quindi in corsa per essere selezionati al Malta International Piano Competition che ha oltre 300.000 € di monte premi in palio.

“Anche questa volta il Concorso Pianistico ha regalato moltissime emozioni – afferma il direttore artistico Isabella Vasile – non solo a chi vi ha partecipato come concorrente, ma anche agli spettatori delle audizioni e dei concerti di inaugurazione e di chiusura. Il livello dei pianisti è stato davvero molto alto in tutte le categorie. Il successo crescente del concorso è sempre più evidente. Merito è sicuramente anche di uno staff affiatatissimo, che ci lavora con molta passione ed entusiasmo. Il mio ringraziamento a chi in questo evento ci crede e rende possibile e contribuisce di anno in anno alla sua riuscita. I miei complimenti a tutti i vincitori, a tutti i genitori che con costanza e perseveranza seguono i propri figli in queste prove così importanti e momenti di crescita fondamentali per il loro futuro. Complimenti anche agli insegnanti che li hanno seguiti, incoraggiati e supportati in ogni momento. Grazie alle giurie, di altissimo livello ma soprattutto trasparenti, pulite, eque e gioiose, che ha saputo fare un ottimo lavoro”.

"Si è conclusa una bellissima 32a edizione del prestigioso Concorso Internazionale di Albenga - spiega il Maestro empolese Alessio Cioni,componente della Giuria- che ha visto la partecipazione di giovani pianisti di altissimo livello e solidissima formazione musicale. Sono state giornate intense e tutto si è svolto nel massimo della trasparenza grazie alla presenza di illustri Colleghi in Giuria con i quali è stato possibile lavorare in maniera equa e professionale. Ringrazio specialmente l'ottimo impegno organizzativo dell'intero staff del Concorso ed in particolare l'infaticabile lavoro svolto dalla Prof.ssa Isabella Vasile,vera protagonista dell'evento di cui Albenga ne deve essere orgogliosa e di cui,aggiungo,tante altre città dovrebbero trarre esempio per crescere musicalmente e culturalmente.

I giovani pianisti come Stefano Scalise, Ai Watanabe ed Alessio Ciprietti saranno ospiti del Festival Pianistico Internazionale Edizione 2020 che si terrà presso il Teatro di Vinci:sarà una bellissima occasione per ascoltare alcuni dei più significativi capolavori della letteratura pianistica eseguiti da straordinari talenti".

Fonte: Ufficio stampa

