I carabinieri di Iolo hanno denunciato un ragazzo pratese, ritenuto responsabile del danneggiamento di una panchina nei giardini Andrea da Quarata avvenuto nella notte di Capodanno. I militari hanno raccolto elementi indiziari attraverso i quali lo hanno identificato come il ragazzo che, accendendo un petardo, avrebbe danneggiato la panchina. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri complici implicati in quell’episodio.

