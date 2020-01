Dario Ballantini visiterà la mostra di Modigliani

Dario Ballantini, imitatore, attore e pittore livornese, visiterà la mostra di Modigliani, domani, martedì 14 gennaio alle ore 11, accompagnato dal sindaco Salvetti e dall'assessore alla cultura Simone Lenzi.

Ballantini, in tour in Italia con il suo spettacolo “Ballantini e Petrolini”, farà una tappa a Livorno proprio domani, al teatro Quattro Mori. Un'occasione anche per visitare la mostra, in questo caso, in veste di artista e appassionato d'arte. Nel 2007 Dario Ballantini ha ricevuto da Achille Bonito Oliva, il premio “A.B.O. d'argento per la pittura”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Livorno