Ai domiciliari per furti a Empoli, 22enne evade e viene di nuovo arrestato

Era ai domiciliari per furti commessi a Empoli nel 2018, ma è evaso ed è stato arrestato. Nei guai un 22enne di Poggibonsi, che nel pomeriggio di ieri (domenica 12 gennaio) si è allontanato da casa ed è finito di nuovo in manette. I carabinieri avevano fiutato la possibilità di un'evasione e avevano preso a controllarlo più da vicino. All'ora di pranzo della domenica il giovane non si trovava in casa ma in centro, a 5 km dal domicilio. I militari lo hanno rintracciato mentre passeggiava in via Montesanto, proprio a Poggibonsi. Non si è reso nemmeno conto dell'arrivo dei carabinieri, che lo hanno riportato ai domiciliari. Avrà un ulteriore procedimento penale per il nuovo reato.

