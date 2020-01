Droga nascosta nei luoghi pubblici: involucri recuperati a Castelfiorentino

Sabato 11 gennaio sono state scoperte e sequestrate varie dosi di sostanze stupefacenti nascoste in luoghi pubblici a Castelfiorentino. In particolare, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della locale stazione insieme ad un'unità cinofila del Nucleo di Firenze, hanno recuperato 20 grammi di hashish nascosti dietro a un distributore automatico di bibite, situato nella stazione ferroviaria di Castelfiorentino. Dietro un vaso, all'interno di un locale pubblico, sono stati ritrovati 3 involucri contenenti in tutto 3,5 grammi di marijuana e una dose di cocaina da 0,55 grammi. Infine, all'interno di un terrazzino vicino a un circolo e dentro a un cassonetto per l'immondizia contenente carta in uso dal circolo, sono stati rinvenuti 2 involucri contenenti complessivamente 3 grammi di marijuana e un frammento di hashish.

Nell'arco di tutta la scorsa settimana sono state 108 le persone sottoposte a controlli, di cui 51 stranieri, oltre a 63 veicoli e 35 esercizi commerciali. I militari impiegati, in tutto 28, hanno effettuato in totale 41 posti di controllo in 7 giorni.

Tutte le notizie di Castelfiorentino