Due novità alla Calamita Onlus: centro di ascolto e sportello contro il gioco d'azzardo

Dopo la pausa natalizia conclusa con una corposa partecipazione alla serata del 5 gennaio con il consueto arrivo della Befana, al Centro di Aggregazione la Calamita sono riprese tutte le attività ordinarie. A queste, si sono aggiunte due preziose novità: il centro di ascolto Caritas tutti i lunedì dalle ore 8.30 alle 11.00 e lo sportello contro il gioco d’azzardo ogni secondo lunedì del mese dalle 9 alle ore 11. Questi servizi, che fanno capo alla Caritas interoarrocchiale, si pongono in continuità con l’attività prettamente oratoriane e al contempo offrono un aiuto concreto a tutta la cittadinanza. Il centro di ascolto, da anni parte integrante delle attività della Caritas, è aperto nello stesso giorno in cui, secondo le necessità, è possibile usufruire della spesa presso il centro di distribuzione in via Donateschi; mentre lo sportello contro il gioco d'azzardo, già presente in altre realtà diocesane, consiste in un percorso organizzato da un'equipe multiprofessionale comprensiva di un'assistente sociale, di un educatore e di unp psicoterapeuta, che affrontano sia gli aspetti relazinali che legali associati al mondo della dipendenza.

Per quanto riguarda i prossimi eventi, i responsabili del Centro invitano tutti coloro che desiderano trascorrere del tempo libero in serenità, sabato 18 gennaio ad una serata ricca di giochi a partire dalle 21.15 e l'ultima domenica di gennaio per un pranzo conviviale alle ore 12.30 (per info e prenotazione chiamare Eligio 3478684481).

Fonte: Calamita Onlus

