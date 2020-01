Due gemellini di Certaldo protagonisti di 'Figli' con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi

Si chiamano Leonardo e Edoardo D'Agostino e sono i protagonisti del film Figli. Non li troverete tra i nomi della locandina assieme a Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, ma saranno al centro della scena al cinema dal 23 gennaio. Sono due gemellini di dieci mesi che arrivano da Certaldo e sono stati scelti per il ruolo di Pietro, il neonato che scombussolerà - in positivo - la vita della coppia Mastandrea-Cortellesi.

Leonardo e Edoardo hanno dieci mesi, sono nati a inizio 2019 e quando avevano sette mesi sono stati scelti per il film prodotto da Wildside. Come sono stati selezionati? La risposta coinvolge un po' tutta la famiglia.

"A Roma cercavano dei gemelli per il film, mia sorella Cinzia per curiosità aveva inviato foto di Leonardo e Edoardo e da quel momento la produzione ci ha letteralmente corteggiato" dice mamma Arianna Chiappone, che ha seguito l'esperienza sul set assieme a papà Marcello.

Il corteggiamento è andato a buon fine per i due piccoli attori di Certaldo, che si sono alternati sulle scene nel ruolo di Pietro. "Non è stato facile ma di sicuro rimarrà una bellissima esperienza". Il 16 settembre sono iniziate per loro le riprese a Testaccio, poi spostatesi al centro Videa fino al 31 ottobre: in totale una decina di giorni con Mastandrea, Cortellesi e altri attori del calibro di Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi e molti altri.

Figli nasce dal monologo del compianto Mattia Torre, portato in tv da Mastandrea. Da quello scritto è venuta fuori la sceneggiatura del film, poi diretto da Giuseppe Bonito, data la scomparsa di Torre. Tratta di una coppia che deve affrontare a sorpresa l'arrivo del secondo figlio, Pietro. Quel Pietro che viene proprio da Certaldo e sarà al cinema dal 23 gennaio.

Gianmarco Lotti

