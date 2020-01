Francesca Baroni vince il campionato italiano di ciclocross Under 23

Ancora una grande vittoria per Francesca Baroni. L'atleta ventenne di Massarosa, dopo aver vinto il Master e il Giro d'italia, si aggiudica anche il Campionato Italiano di ciclocross Under 23 che si è disputato lo scorso fine settimana a Schio, in Veneto, in provincia di Vicenza.

Una vittoria sofferta per l’atleta della Guerciotti Selle Italia che ha messo in atto una spettacolare rimonta, chiudendo con 17 secondi di vantaggio sulla seconda classificata. Un titolo e una maglia alla quale Francesca Baroni teneva in maniera particolare e che l’ha resa felicissima.

“Siamo orgogliosi del risultato ottenuto da Francesca. Da anni si impegna e si allena con impegno e dedizione, e siamo molto felici che i suoi sacrifici le abbiano ora regalato questa grande soddisfazione. I complimenti dell'amministrazione per la nostra atleta, capace di portare in alto il nome di Massarosa in ambito nazionale”, è il commento del sindaco Alberto Coluccini e dell'assessore allo sport Franco Simonini.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Ciclismo