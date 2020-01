La divina commediola, Giobbe Covatta a Santa Croce

Giovedì 16 gennaio alle 21.15 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno Giobbe Covatta propone La divina commediola reading e commento de L’Inferno tratto dalla Divina Commedia di Ciro Alighiera.

Tanti illustri personaggi hanno letto e commentato la Divina Commedia di Dante Alighieri. Giobbe Covatta ha recentemente reperito in una discarica il manoscritto di una versione “apocrifa” della Commedia scritta da tal Ciro Alighieri. Purtroppo è stato reperito solo l’Inferno e non in versione completa. Un lavoro dimenticato che ha senz’altro affinità ma anche macroscopiche differenze con l’opera dantesca. L’idioma utilizzato non deriva dal volgare toscano, ma è più affine alla poesia napoletana. Inoltre il poeta ha immaginato l’inferno come luogo di eterna detenzione non per i peccatori ma per le loro vittime: i bambini, ovvero i più deboli, coloro che non hanno ancora cognizione dei loro diritti e non hanno possibilità di difendersi. Così, mentre resterà impunito chi ha colpito con le sue nefande azioni i piccoli innocenti del terzo mondo, il Virgilio immaginato dall’antico poeta lo accompagnerà per bolge popolate da bambini depauperati per sempre di un loro diritto.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

