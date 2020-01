Il Carnevale di Pontedera non si fa, Bagnoli (FdI) pronto a trovare sponsor

Matteo Bagnoli (FdI), interviene sul Carnevale di Pontedera.

A maggio scorso da candidato a sindaco incontrai gli organizzatori del Carnevale dei Ragazzi.

Durante quel piacevole incontro parlammo delle criticità dovute proprio alla mancanza di ricambio generazionale nella gestione organizzativa e fattiva del carnevale...

Purtroppo quest'anno il carnevale rischia di non esserci e questo non può che essere un grande dispiacere!

Ogni ragazzo come me, nato e cresciuto a Pontedera non può che avere bellissimi ricordi di quei momenti di gioia, di scherzi, di spensieratezza che ti regalava il Carnevale.

Peccato che l'amministrazione non abbia saputo tutelare e aiutare un evento storico che accompagna i nostri bambini da oltre 50anni! Per questo mi sono subito attivato ho chiesto un incontro con l'associazione e ho già trovato alcuni sponsor disponibili a sostenere parte delle spese e delle associazioni che sono disponibili a dare supporto organizzativo e logistico agli storici organizzatori del Carnevale garantendo così anche per il 2020 il carnevale ai nostri bambini

