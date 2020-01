Incidente a Arezzo, 80enne muore investito

Ieri (domenica 12 gennaio) un 80enne aretino è morto dopo essere stato investito in centro ad Arezzo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19, in via Buonconte da Montefeltro. Ancora da accertare la dinamica esatta degli eventi, ma sembrerebbe sia stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. Il conducente della vettura ha prestato subito soccorso all’anziano e chiamato il 118. Inutile la corsa in ospedale dove è morto poco dopo il suo arrivo in ambulanza. Era stato allertato anche il Pegaso poi rientrato.

Edoardo Leporatti

