Con 50mila euro di marijuana in casa, arrestato 30enne

Un 30enne di Camaiore è stato arrestato in seguito alla scoperta di una serra di marijuana allestita nella propria abitazione. Le fiamme gialle hanno sequestrato sette piante, oltre all’attrezzatura usata per la coltivazione, e quasi un chilo di marijuana per un totale di 50.000 euro. L’operazione avviene a seguito di appostamenti che hanno consentito di registrare un insolito afflusso di auto nei pressi dell’abitazione del 30enne dove è scattata poi la perquisizione da parte delle fiamme gialle.

