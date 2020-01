Mattarella in visita a Livorno: il programma del Comune per l'arrivo del Presidente

Il Sindaco illustra le due tappe al Teatro Goldoni ed al Museo della Città per la visita alla mostra di Modigliani

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Livorno mercoledì prossimo 15 gennaio.

“Sono onorato di ricevere il Presidente della Repubblica,” ha detto il sindaco Salvetti “in visita a Livorno con un doppio intento: quello di ricordare il Presidente Emerito, il livornese Carlo Azeglio Ciampi e per visitare la grande mostra dedicata a Modigliani ed agli artisti di Montparnasse. Dopo 14 anni, la più alta carica dello Stato torna in città, per omaggiare i cittadini più illustri e conosciuti nel mondo”.

Lo stesso sindaco Luca Salvetti ha illustrato la giornata del Presidente che si articolerà in due momenti. La prima tappa sarà al Teatro Goldoni per il convegno "Ricordare Carlo Azeglio Ciampi, uomo di governo e Capo dello Stato" (a Ciampi l’Amministrazione Comunale di Livorno ha da poco intitolato la Rotonda d’Ardenza); la seconda tappa al Museo della Città per visitare la mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre”, organizzata dal Comune di Livorno per il centenario della morte dell’artista livornese Amedeo Modigliani.

Ed ora il programma:

ore 9.30 ingresso in platea degli invitati. All'interno del Teatro ci saranno 400 bambini delle scuole elementari cittadine e un centinaio delle scuole medie inferiori.

ore 10.10/10.20 termine ingresso invitati. Tutti i posti dovranno essere occupati.

dopo le 10.20 non potrà più accedere alcun invitato e tutti i posti dovranno essere occupati.

La piazza del Goldoni sarà transennata in forma rettangolare ai lati

10:30 Arrivo del Presidente della Repubblica a Pisa che sarà ricevuto dal Prefetto di Pisa e dal Comandante dell'Aeroporto

Accoglienza del Presidente della Repubblica sulla Piazza, all’ingresso del Teatro, da parte del Sindaco, Presidente della Regione, Prefetto, Presidente della Provincia.

Il Direttore del Goldoni farà accoglienza sulla porta del teatro.

Il gruppo si dirigerà nella sala Mascagni.

Durante questa sosta sarà scoperto il busto opera del maestro Antonio Vinciguerra dedicato al Presidente Carlo Azeglio Ciampi, alla presenza del figlio Claudio.

10.55 Ingresso in Teatro del Presidente Sergio Mattarella;

Il Presidente sarà accolto dall’Inno nazionale interpretato dal tenore Marco Voleri.

Per l'occasione la tenda che copre la cupola trasparente del tetto sarà aperta e la luce naturale illuminerà l'interno del teatro.

Interventi

Sindaco Comune di Livorno Luca Salvetti

Presidente Regione Toscana Enrico Rossi

Prof. Umberto Gentiloni Silveri, che parlerà di Ciampi in Europa

Prof. Emanuele Rossi , costituzionalista, parlerà di Ciampi e Livorno.

Al termine dell'evento, previsto per le 11,40, il Presidente Mattarella si sposterà al Museo della città a bordo della vettura presidenziale

11:50 Previsto l'arrivo del Presidente al Museo della Città

All’arco Modigliani di P.zza del Luogo Pio l'assessore alla Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi accoglierà il Presidente.

Accoglienza al Museo della Città da parte della Responsabile del Museo Laura Dinelli e dal Coordinatore della mostra Sergio Risaliti.

In questo momento il Presidente si incontrerà per un saluto con due detenuti della media Sicurezza della Casa Circondariale delle Sughere, che doneranno al Presidente un modellino di gozzi del Palio Marinario. I due detenuti attenderanno il presidente con le bici gialle messe a disposizione dall’Associazione delle Biciclette Gialle. Sarà presente il Garante dei Detenuti del comune di Livorno Giovanni De Peppo e il Direttore della Casa Circondariale Le Sughere Carlo Mazzerbo.

La visita alla mostra del Presidente avrà una durata di 40 minuti.

12.30 Nella chiesa sconsacrata del Luogo Pio sarà consegnato il dono del Comune al Presidente: una copia delle Leggi Livornine, alla presenza del Presidente della comunità ebraica Vittorio Mosseri e della Professoressa Lucia Frattarelli Fisher , che racconterà la storia delle Livornine.

Al termine della visita il Presidente della Repubblica saluterà: Questore, Comandante Provinciale dei Carabinieri, Comandante Provinciale VVFF, Comandante Provinciale GdF .

Alle 12.35 il Presidente Mattarella salirà sulla macchina presidenziale e sarà accompagnato all'aereoporto di Pisa, dove troverà ad attenderlo l'aereo presidenziale per il rientro a Roma.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Livorno