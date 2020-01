Natale a Montespertoli, Mugnaini: "Entusiasmo e presenze"

Conclusi tutti gli eventi del "Natale a Montespertoli", un periodo ricco di iniziative mai visto prima.

Un Natale che è stato vissuto in prima persona dai cittadini e dalle tante associazioni di Montespertoli con la regia dell'Associazione Commercianti.

Tanti sono stati gli eventi organizzati dal 30 Novembre fino all'Epifania.

Il vero successo è stato per la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza del Popolo che è sempre stata un punto di ritrovo per le famiglie e per i giovani e che addirittura è rimasta attiva per una settimana in più del previsto.

Da ricordare anche la grande festa nella notte di Capodanno con l'evento "SanSilvestRock" organizzato dai ragazzi di Vitamina M in collaborazione con i commercianti e Coop Montespertoli.

"La notte di Capodanno non si erano mai visti tanti montespertolesi in piazza a divertirsi ed a ballare - dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini - Momenti come il capodanno, la sfilata della befane del gruppo 900, la pista di pattinaggio, i concerti e i laboratori creativi danno senso e misura di come sia bella la nostra comunità e di come sia stato giusto dedicare più risorse al Natale così da ridare ai montespertolesi motivi per vivere Montespertoli. E' stato bello sentire l'entusiasmo ritrovato per il proprio paese e sentire i cittadini orgogliosi di poter invitare i propri amici a Montespertoli perché c'erano tante cose belle. Questo è solo l'inizio di un percorso che deve tornare a raccontare Montespertoli e la sua bellezza." conclude il Sindaco.

"E' stato incredibile vedere negli occhi dei montespertolesi la gioia di poter vivere nel proprio paese un periodo, come quello che abbiamo passato, in maniera nuova e impensabile." aggiunge l'Assessore al Commercio Paolo Vignozzi "Un periodo nel quale è stato bello uscire e assaporare l'atmosfera di festa che si era creata. Questo è stato possibile attraverso la fattiva collaborazione tra l'amministazione e tutte le associazioni che hanno dato il loro contributo fattivo con idee risorse e tempo dedicato. Sicuramente sarà da stimolo per creare nuove occasioni di aggregazione. "

L'Amministrazione Comunale ringrazia in particolar modo l'Associazione Commercianti, tutte le associazioni coinvolte e tutti gli sponsor delle varie iniziative e da a tutti l'appuntamento per il prossimo Natale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

