Negozi a Pontedera, Confesercenti: "Elogiare gli 85 nuovi imprenditori ma chiedersi perchè 55 si sono arresi"

“Un saldo positivo tra chiusure e aperture di attività commerciali a Pontedera è sicuramente un dato incoraggiante. Ma guai a cullarsi sugli allori. Bisogna infatti elogiare gli 85 nuovi imprenditori che hanno deciso di investire sul territorio ma chiedersi anche perché 55 si sono arresi”. Questo il commento di Luca Sardelli, presidente Valdera di Confesercenti Toscana Nord, ai dati resi pubblici dal vicesindaco Alessandro Puccinelli sulle aperture e chiusure relative al 2019.

“Sicuramente abbiamo registrato una attenzione maggiore nei confronti del commercio – dice ancora il presidente – soprattutto sotto forma di interventi per migliorare il decoro e la sicurezza. Penso ad esempio all’illuminazione pubblica o alla videosorveglianza. Ma anche all’impegno sulla sosta con l’introduzione di una fascia libera di cortesia. A tale proposito, però, riteniamo che questo provvedimento da noi sempre sostenuto e richiesto debba essere esteso a tutto il territorio comunale per non creare aree commerciali di serie A e di serie B”. Sardelli guarda anche al futuro. “Bisogna metterci di nuovo intorno ad un tavolo per la questione, ad esempio, delle tariffe del suolo pubblico e della spazzatura. Secondo noi ci sono margini per venire incontro agli imprenditori che investendo ad esempio nei dehors contribuiscono anche a migliorare l’immagine e l’accoglienza di Pontedera. Disponibili anche – conclude il presidente Valdera di Confesercenti Toscana Nord – a predisporre un calendario di iniziative stabili da programmare per tempo in modo da coinvolgere gli stessi commercianti nella promozione”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pontedera