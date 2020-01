Open Day I Consultant: scegli di realizzare il tuo sogno imprenditoriale

Un incontro tra nuove e vecchie generazioni di imprenditori

I Consultant, azienda che propone lo sviluppo di idee innovative nel territorio, accoglie aspiranti imprenditori e lavoratori affermati per inaugurare la nuova sede e confrontarsi con tutti quei giovani che vorrebbero creare una propria impresa ma rimangono impantanati nella burocrazia.

L’evento sarà inoltre un momento per festeggiare e ringraziare tutte quelle imprese che collaborano con I Consultant ormai da anni, grazie ad un rapporto di correttezza e stima reciproca.

L’incontro si svolgerà sabato 25 gennaio, presso la sede dell’azienda in via della Chiesa 1 a Montelupo Fiorentino.

Durante l’evento saranno presentati i servizi che l’azienda propone:

- Per sviluppare business innovativi. Parliamo in questo caso di Collisione, il programma specifico per start up ed imprese nascenti che aiuta gli imprenditori ad entrare nel mercato ed a reperire i fondi necessari alla crescita delle imprese;

- Per aiutare le PMI del territorio ad entrare nel mondo digitale con Connessione, un servizio che offre affiancamento nella gestione e realizzazione di contenuti web per piccole e medie imprese;

- Per formare imprenditori e dipendenti, attraverso Conoscenza, l’accademia di I Consultant con corsi base e specialistici per migliorare la produttività e le performance delle imprese del territorio.

Un evento nell’evento: il Pitch day

Durante l’open day verranno inoltre accolti giovani e futuri imprenditori, che potranno fare un incontro con i consulenti di I Consultant per capire meglio come proporre la propria idea di Business ad investitori e partner, e con i quali verrà strutturato un pitch.

Il Pitch Day è un ulteriore sostegno che I Consultant vuole dare a tutti quei giovani che vogliono realizzare il proprio sogno, aprire un’attività, ma che non hanno trovato ancora la strada migliore.

Questo workshop a pagamento è aperto ad un numero limitato di persone, ed è necessario l’acquisto di un biglietto (il prezzo è 15 euro), che potete trovare direttamente sul sito a questo link.

"Vogliamo presentare la nostra sede a tutte le aziende ed i professionisti che ci hanno dato fiducia in questi anni - commenta Sara Ballerini, Managing Director di I Consultant - e aprire le porte anche a tutti quei giovani che vorrebbero mettersi in proprio ma non hanno nessuno che li aiuti e li sostenga, trovandosi spesso in difficoltà ed abbandonando quindi il sogno di aprire una propria impresa".

L’appuntamento è quindi per sabato 25 gennaio, in via della Chiesa 1 a Montelupo Fiorentino. Un evento da non perdere assolutamente!

I CONSULTANT - FABBRICA DI AZIENDE

Via della Chiesa, 1 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI)

Tel. 0571/913712

Fax 0571/910429

Email: info@iconsultant.it

Sito web iconsultant.it