Lutto per la Regione Toscana, è scomparsa Paola Garvin

Un brutto lutto ha colpito la Regione Toscana, è scomparsa Paola Garvin. Se ne è andata a sessanta anni e in molti la stanno piangendo sui social. Lavorava con la Regione come dirigente e si occupava di welfare e sport: era, infatti, responsabile del settore sport e politiche giovanili della Regione Toscana. Aveva avuto a che fare col mondo dell'associazionismo per tutta la sua vita e da moltissimi anni era in Regione. Per chi vorrà salutare Paola Garvin la salma sarà esposta da questo pomeriggio nell’Auditorium del Consiglio regionale (via Cavour, 4, Firenze) dove domani si svolgerà una cerimonia di ricordo.

“Il mio più profondo cordoglio per la scomparsa di una cara amica e di una grande dirigente della nostra Regione". Così il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani appena appresa la notizia della morte di Paola Garvin. Il presidente Giani ne ricorda la grande professionalità in tutti i ruoli che ha ricoperto. “Si è distinta come bravissima direttrice del settore dello Sport e delle Politiche giovanili e prima ancora come personalità di grande competenza nel grande impegno e senso di responsabilità che ha sempre messo nel suo lavoro in Regione, occupandosi anche di temi legati al welfare e alle politiche giovanili. Un male incurabile contro cui ha lottato fino alla fine con energia e coraggio l’ha portata ad una morte prematura, che riempie di dolore e amarezza tutti noi”. Paola Garvin sarà commemorata domani in Consiglio regionale all’inizio dei lavori della seduta “a testimonianza - prosegue il presidente Giani- della stima e dell’affetto di cui godeva fra noi tutti”.

"Mancherai Paola. Mancherai alla Regione Toscana per la tua professionalità, il tuo senso di responsabilità, la tua esperienza e il tuo rigore. A tutti noi mancherà una persona forte, intelligente e generosa. Mi mancherà una vera amica, sempre al mio fianco, pronta a sostenermi e anche a criticarmi, un’amica alla quale continuerò a volere molto bene" ha scritto invece Stefania Saccardi, assessore regionale.

