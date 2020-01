Riceve ordinanza di sfratto e si dà fuoco: gravissimo un uomo

Ha ricevuto un'ordinanza di sfratto da un ufficiale giudiziario, disperato si è dato fuoco. L'uomo, 41 anni, ora è ricoverato in condizioni gravissime. La tragedia è accaduta ad Altopascio dove l'uomo, di origine brasiliana, abita. Sul posto i sanitari, carabinieri, vigili del fuoco, e l'elisoccorso Pegaso. Per precauzione sono state anche evacuate alcune persone.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)

