Riprende il campionato, La Perla si impone sulla neo promossa Cascina

PALLAVOLO CASCINA vs POLISPORTIVA LA PERLA 0-3 (21-25, 17-25, 20-25)

Dopo quasi un mese di riposo, sabato scorso la Polisportiva La Perla ha affrontato la neo promossa Cascina ottenendo tre punti importanti per la classifica.

Si parte con Panzani in regia opposta ad Novi, Donati e Campinoti al centro, Banti e D'Alcamo schiacciatori, Cipollini libero.

Le ragazze di Ponticelli sentono la pesantezza delle feste sulle gambe e, infatti, soffrono molto in difesa e fanno fatica a chiudere la palla, di contro le giovani atlete del Cascina tengono un buon ritmo partita che gli permette di gestire il vantaggio fino al finale del set quando a Novi e Donati si accende la scintilla e riescono a piazzare attacchi importanti che ci permettono di chiudere il, parziale. Alla ripresa si continua a fare troppi errori in difesa però si riesce ad alzare il livello del servizio e a questo giro sono Campinoti e D'Alcamo a trainare le compagne alla conquista del set. Nel terzo parziale entrano Bonifazzi e Borghi, la partenza non è delle migliori 5-1 per le avversarie, ma con alti e bassi si riesce a riprendere in mano il set sul 14 pari e a chiuderlo sul 21-25 con la parentesi dell'infortunio di Banti che esce a metà del parziale.

Il prossimo incontro si terrà sabato 18 Gennaio ore 21 in casa contro "Ambra Cavallini Pontedera".

Bonifazi 2, Borghi 2, Banti 5, Novi 13, Donati 6, Nigi, Cipollini, Bianchi, Panzani 3, D'Alcamo 9, Campinoti 8, Alpini, Mali. Allenatore Corti, assistente Esposito.

Fonte: Ufficio stampa

