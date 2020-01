Sci regionale, i ragazzi aprono le gare agonistiche

iniziata la stagione agonistica del calendario del Comitato Appennino Toscano: questo appena concluso è stato il primo weekend di gare per i giovani atleti degli sci club regionali.

Sabato 11 gennaio in pista Ragazzi e Allievi per lo slalom speciale del Trofeo Sprint, gara organizzata dallo sci club Academy School Val di Luce. Questi i podi: per la categoria Ragazzi (under 14) prime sono Clara Colzi dell’Academy School, Valeria Zalum dell'associazione sportiva Pistoia, Giada Simoni dell’Academy School; primi nel maschile Alberto Landini dello sci club Abetone, Lorenzo Martini e Francesco Sarti dell’Academy School.

Primi classificati per gli Allievi (under 16): sul podio femminile Linda Amidei e Emma Fontanini dell’Academy School, terza Corinna Sentieri dello sci club Cerreto Lago, Emilia; sul podio maschile Diego Bucciardini del Lanciotto, Tommaso Pieri e Lorenzo Nannini dell'associazione sportiva Doganaccia.

Domenica mattina lo slalom gigante per la prima tappa del circuito Toscana Neve, organizzata dal Lanciotto sci club. L’Academy School conquista il primo e terzo posto della categoria Ragazzi con Clara Colzi e Giada Simoni, seconda Elena Principi del Pistoia. Tripletta dello sci club Abetone per i Ragazzi: Alberto Landini, Andrea Bacci e Tommaso Fusetti.

Per gli Allievi, primo posto per Linda Amidei (Academy School), Elettra Pagli (Team Top Ski) e Emma Fontanini (Academy School). Conquistano il podio maschile Diego Bucciardini del Lanciotto, Tommaso Pieri della Doganaccia, Tommaso Guidotti dell’Academy School.

Fonte: Fisi Toscana - Ufficio stampa

