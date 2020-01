Scuola e economia, al Checchi arriva il 'service learning'

Gli studenti diventano consulenti finanziari. Scuola e lavoro si mescolano offrendo ai ragazzi la possibilità di tentare un primo approccio nel “mondo dei grandi”, affiancati da insegnanti ed esperti. E’ quello che accadrà mercoledì 15 gennaio durante il seminario di educazione finanziaria promosso dall’istituto superiore “Arturo Checchi” nell’ambito del progetto “La scuola insegna l’economia”. Il seminario, che si terrà dalle ore 17 alle 19.30 presso l’auditorium della sede di via Padre Checchi, sarà aperto a tutti i cittadini ed affronterà appunto i temi legati agli aspetti economico-finanziari della vita quotidiana come risparmio, assicurazione, investimento, previdenza ecc.. con il supporto di professionisti del settore, nello specifico i rappresentanti della Banca Popolare di Lajatico. Un’occasione da non perdere anche per gli studenti delle classi terze della scuola media visto che proprio durante il seminario sarà presentata nel dettaglio l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Economico.

Ma non solo. Al via infatti anche il progetto “Service learning”, uno sportello presso il polo scolastico che risponderà a tutte le domande relative a questioni finanziarie, fiscali e tributarie. La particolarità starà nel fatto che saranno proprio gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico, supervisionati dai docenti, a fornire consigli utili ai cittadini.

Lo sportello sarà aperto tutti i sabati dalle ore 9 alle 12 presso la sede di via Padre Checchi e anche online. Basterà porre il proprio quesito via mail (servicelearningchecchi@gmail.com) oppure prendere un appuntamento telefonico (0571 20112) per ricevere tutte le informazioni richieste.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

