Scuole sicure, Gagnarli (M5S): "In Toscana arriveranno più di 2 milioni di euro"

Il nostro impegno, forte e costante, per migliorare la sicurezza nelle scuole trova nuovo slancio in questo inizio anno con l'avvio del Piano straordinario da 65,9 milioni per la verifica e gli interventi su solai e controsoffitti degli edifici scolastici di tutta Italia. Le risorse, stanziate a ottobre e i cui importi per Comuni sono ora pubblici sul sito del Miur, serviranno a realizzare oltre 5.500 verifiche e interventi urgenti dove necessari". Cosi' in una nota la deputata Chiara Gagnarli, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione agricoltura alla Camera. "Quando si parla di scuola, la sicurezza per gli studenti, i docenti e tutto il personale deve essere sempre messa al primo posto, i dati di Cittadinanzattiva, secondo cui ogni tre giorni si verificano episodi di crolli e distacchi di intonaco nelle aule certificano l'urgenza di intervenire in questo ambito.

Le graduatorie del Miur sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione. In Toscana arriveranno più di 2 milioni di euro, con diversi interventi in provincia di Arezzo e nel comune di Cortona.

Proseguiamo, dunque convintamente su questa strada, a livello governativo ma anche parlamentare: la commissione Cultura e' gia' al lavoro per pianificare, di concerto con i ministeri interessati, proposte concrete per il comparto istruzione e per far proseguire l'iter di alcuni testi di legge fondamentali, come quello per la sburocratizzazione delle procedure per assegnare risorse per l'edilizia scolastica.

Fonte: Ufficio stampa

